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Йоканович: «Динамо» нужно время, чтобы «вырасти из штанишек»

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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович оценил результат команды в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Ростовом».

«Я доволен не только качественной игрой, но и результатом. У нас молодая команда, которой надо время, чтобы «вырасти из маленьких штанишек» и стать зрелыми. У нас ушли пять важных футболистов. Моя задача не оправдываться, а выстраивать и улучшать игру», — цитирует Йокановича РИА Новости.

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» с семью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками располагается на третьей позиции.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил судейство в матче с московским «Динамо».

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