Карпин признался, что ему понравился новый формат Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новом формате Кубка России по футболу.

«Мне он очень нравится, потому что можно попробовать в официальном матче увидеть ребят, которые не получают много практики в чемпионате. Не в товарищеском матче, а в официальной игре. Сегодняшним результатом я не удовлетворён. В целом — да. Набрали шесть очков», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

При системе double elimination команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее Карпин оценил судейство в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с московским «Динамо».