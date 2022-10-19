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Карпин признался, что ему понравился новый формат Кубка России

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новом формате Кубка России по футболу.

«Мне он очень нравится, потому что можно попробовать в официальном матче увидеть ребят, которые не получают много практики в чемпионате. Не в товарищеском матче, а в официальной игре. Сегодняшним результатом я не удовлетворён. В целом — да. Набрали шесть очков», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

При системе double elimination команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее Карпин оценил судейство в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России с московским «Динамо».

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