Нападающий «Локомотива» Изидор назвал Лоськова великим игроком

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московского клуба.

«Мы рады, что они пришли. Они хорошие специалисты, которые знают «Локомотив» и работали в клубе. Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов», — цитирует Изидора «Спорт-Экспресс».

Российские специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Фёдорова. Ранее пост наставника красно-зелёных оставил немец Йозеф Циннбауэр.

Ранее в пресс‑службе «Локомотива» рассказали, как будут распределяться полномочия в тренерском штабе после прихода Лоськова и Пашинина.