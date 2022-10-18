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Александр Емельяненко — о Фёдоре: ему нужно заниматься популяризацией здорового образа жизни

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил перспективы своего брата Фёдора в боксе.
Александр Емельяненко — о Фёдоре: ему нужно заниматься популяризацией здорового образа жизни
  • РИА Новости

«Считаю, ему нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов, известных бойцов из смешанных единоборств. Именно заниматься популяризацией спортивного, хорошего, здорового образа жизни», — цитирует Емельяненко Hardcore Boxing.

Основным кандидатом на место соперника Фёдора Емельяненко в его последнем поединке является американец Райан Бейдер. Бой планируется в начале 2023 года. За свою карьеру 46-летний россиянин одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в Bellator сообщили, где состоится последний поединок в карьере Фёдора Емельяненко.

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