Мостовой: Бензема провёл сумасшедший сезон, поэтому заслуженно получил «Золотой мяч»

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что форвард «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

РИА Новости