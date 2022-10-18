Узнать больше

Мостовой: Бензема провёл сумасшедший сезон, поэтому заслуженно получил «Золотой мяч»

Короткая ссылка
Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что форвард «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».
Мостовой: Бензема провёл сумасшедший сезон, поэтому заслуженно получил «Золотой мяч»
  • РИА Новости

«Считаю «Золотой мяч» Бензема заслуженным… Он провёл сумасшедший сезон, поэтому всё заслуженно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

17 октября Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Футболист получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французом — обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» Бензема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить