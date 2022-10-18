Мостовой: Бензема провёл сумасшедший сезон, поэтому заслуженно получил «Золотой мяч»
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«Считаю «Золотой мяч» Бензема заслуженным… Он провёл сумасшедший сезон, поэтому всё заслуженно», — цитирует Мостового «Чемпионат».
17 октября Бензема впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне 34-летний нападающий в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Футболист получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французом — обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» Бензема.