Тихонов считает, что Бакаев может играть в основном составе любой команды РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака»

Бывший нападающий подмосковных «Химок» Андрей Тихонов поделился мнением о перспективах полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«В данный момент Бакаев не проходит в «Зените», но в любой другой команде РПЛ Зелимхан может играть в основном составе. Кроме «Спартака» — туда он уже вряд ли вернётся», — цитирует Тихонова «Спорт день за днём».

Бакаев является воспитанником «Спартака». Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал». 1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».