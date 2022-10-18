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Булыкин считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что форвард «Реала» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».
Булыкин считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier

«Думаю, Бензема получил «Золотой мяч» справедливо. У него было несколько конкурентов, среди которых выделю Роберта Левандовски. Но французский нападающий по праву оказался сильнее. Считаю, что с таким решением согласится большинство болельщиков и специалистов», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

17 октября игрок впервые стал обладателем приза «Золотой мяч». В минувшем сезоне футболист в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Карим получил награду из рук Зинедина Зидана. Бензема стал первым французским обладателем «Золотого мяча» после самого Зидана.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вручение «Золотого мяча» Бензема.

 

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