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Суд обязал Facebook выплатить российскому тренеру Хохлову 65 млн рублей

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Солнцевский суд Москвы по иску бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова обязал социальную сеть Facebook* выплатить тому 65 млн рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.
Суд обязал Facebook выплатить российскому тренеру Хохлову 65 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook* выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлова в течение одного месяца», — приводят слова собеседника РИА Новости.

Напомним, что в сентябре 2021 года появилась информация о том, что Хохлов подал в суд на Meta* (Facebook). По словам специалиста, организация расценивает любое упоминание его фамилии в ленте новостей как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о турнирном положении бело-голубых.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

 

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