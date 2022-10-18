Суд обязал Facebook выплатить российскому тренеру Хохлову 65 млн рублей
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook* выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлова в течение одного месяца», — приводят слова собеседника РИА Новости.
Напомним, что в сентябре 2021 года появилась информация о том, что Хохлов подал в суд на Meta* (Facebook). По словам специалиста, организация расценивает любое упоминание его фамилии в ленте новостей как «пренебрежительное название представителей украинской нации».
Ранее полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о турнирном положении бело-голубых.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.