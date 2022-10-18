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Семак: Вендел готовится к матчу с «Крыльями Советов»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник петербургского клуба Вендел готовится к матчу с «Крыльями Советов».
Семак: Вендел готовится к матчу с «Крыльями Советов»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вендел готовится к игре, Матео на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра — в ближайшее время он начнёт тренироваться. Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Кассьерра досрочно покинул базу 13 октября, не участвуя в тренировках команды.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметился тремя результативными передачами.

Следующий матч «Зенит» проведёт с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге 20 октября. Начало встречи — в 20:30 мск.

Ранее Семак оценил положение петербургского клуба в Кубке России.

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