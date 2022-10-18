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Губерниев требует извинений от Канады за внесение в санкционный список

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание в санкционный список Канады.
Губерниев требует извинений от Канады за внесение в санкционный список
  • РИА Новости

«Канада, а я тебя так любил…. Какого хрена, собственно!? Канада, требую извинений и немедленного изъятия моего имени из нелепого списка!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он добавил, что всегда рассказывал о канадском спорте, поэтому он требует извинений, а также напишет обращение премьер-министру страны и Генсеку ООН.

«Вот вы все смеётесь, а куда мне теперь девать всю мою канадскую недвижимость? Яхты, дворцы, биатлонные и лыжные стадионы в Канморе», — добавил комментатор.

В санкционном списке оказались российские журналисты Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель и Кирилл Клеймёнов. Кроме того, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков.

Ранее 30 сентября Канада внесла в список санкций против России 43 россиян в связи с проведением референдума.

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