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Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче со «Спартаком»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Спартака».
Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Умелая игра, в которой было стремление не проиграть, добиться победы. «Спартак» никак не уступил ЦСКА в плане игровой готовности. Но уверенней себя чувствовали армейцы — за счёт психического состояния «Спартака» матч сыграли вничью», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Спартак» в матче с ЦСКА пытался хорошо предстать перед своими болельщиками и сократить отставание от «Зенита».

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России с участием ЦСКА и «Спартака».

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