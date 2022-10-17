Игнатьев считает, что ЦСКА был более уверенным в матче со «Спартаком»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Спартака».

«Умелая игра, в которой было стремление не проиграть, добиться победы. «Спартак» никак не уступил ЦСКА в плане игровой готовности. Но уверенней себя чувствовали армейцы — за счёт психического состояния «Спартака» матч сыграли вничью», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Спартак» в матче с ЦСКА пытался хорошо предстать перед своими болельщиками и сократить отставание от «Зенита».

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России с участием ЦСКА и «Спартака».