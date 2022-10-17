Нобоа: я не завершаю карьеру в сборной Эквадора, но на чемпионат мира не поеду
- РИА Новости
«Я не играю за сборную, тренер меня не приглашает уже полтора года. Но я не буду говорить о завершении карьеры именно в сборной», — цитирует Кристиана Нобоа «Матч ТВ».
Он добавил, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре, помимо сборной Эквадора, будет болеть за команды Аргентины и Бразилии.
Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года.