Нобоа: я не завершаю карьеру в сборной Эквадора, но на чемпионат мира не поеду

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своём положении в сборной Эквадора.

«Я не играю за сборную, тренер меня не приглашает уже полтора года. Но я не буду говорить о завершении карьеры именно в сборной», — цитирует Кристиана Нобоа «Матч ТВ».

Он добавил, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре, помимо сборной Эквадора, будет болеть за команды Аргентины и Бразилии.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года.