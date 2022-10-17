Джикия считает, что «Спартак» способен побороться за золото ЧР с «Зенитом»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил шансы красно-белых в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23 с петербургским «Зенитом».

«Может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Чемпионат длинный. Посмотрим», — цитирует Джикию «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.