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Джикия считает, что «Спартак» способен побороться за золото ЧР с «Зенитом»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил шансы красно-белых в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23 с петербургским «Зенитом».
Джикия считает, что «Спартак» способен побороться за золото ЧР с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Чемпионат длинный. Посмотрим», — цитирует Джикию «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.

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