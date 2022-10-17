Джикия считает, что «Спартак» способен побороться за золото ЧР с «Зенитом»
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«Может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Чемпионат длинный. Посмотрим», — цитирует Джикию «Чемпионат».
ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.