Узнать больше

Джикия ответил на вопрос о грубой игре защитника ЦСКА Роши

Короткая ссылка
Капитан «Спартака» Георгий Джикия не стал оценивать игру защитника ЦСКА Виллиана Роши в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.
Джикия ответил на вопрос о грубой игре защитника ЦСКА Роши
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Грубая игра Роши? Не хочу комментировать его игру. Он не в «Спартаке». Пусть как хочет, так и играет», — цитирует Джикию «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). Он был признан лучшим игроком столичного дерби. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить