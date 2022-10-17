Джикия ответил на вопрос о грубой игре защитника ЦСКА Роши

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не стал оценивать игру защитника ЦСКА Виллиана Роши в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Грубая игра Роши? Не хочу комментировать его игру. Он не в «Спартаке». Пусть как хочет, так и играет», — цитирует Джикию «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). Он был признан лучшим игроком столичного дерби. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.