Помощник Федотова: Зобнин сначала потерял мяч, а потом начал махать руками

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко прокомментировал поведение полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура чемпионата России.

«Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч. Роман сказал, что поступил по-человечески? Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками», — цитирует Фоменко «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что Зобнин потерял мяч, а затем попросил остановить игру, увидев лежачего Хорхе Карраскаля. Таким образом, он придерживался принципа честной игры. Но Милан Гайич проигнорировал жест Зобнина и продолжил атаку, которая привела к голу.

Ранее Сергей Юран резко высказался о Гильермо Абаскале после стычки с Владимиром Федотовым в дерби.