Камоцци: «Зенит» выиграл от ничьей между ЦСКА и «Спартаком»
- РИА Новости
«От этой ничьей не выиграл ни «Спартак», ни ЦСКА. Для красно-белых это ничья равносильна потере двух важнейших очков. Кто выиграл от этой ничьей? «Зенит», который ещё сильнее упрочил своё лидерство», — цитирует Камоцци Sport24.
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). Он был признан лучшим игроком столичного дерби. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).
Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.