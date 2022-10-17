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Камоцци: «Зенит» выиграл от ничьей между ЦСКА и «Спартаком»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о ничьей с ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России.
Камоцци: «Зенит» выиграл от ничьей между ЦСКА и «Спартаком»
  • РИА Новости

«От этой ничьей не выиграл ни «Спартак», ни ЦСКА. Для красно-белых это ничья равносильна потере двух важнейших очков. Кто выиграл от этой ничьей? «Зенит», который ещё сильнее упрочил своё лидерство», — цитирует Камоцци Sport24.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). Он был признан лучшим игроком столичного дерби. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.

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