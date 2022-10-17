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В «Спартаке» сообщили об отсутствии переговоров с CFG

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ходе переговоров с холдингом City Football Group (CFG).

«Личные контакты с холдингом ни в каком виде не сохраняются», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

В декабре 2021 года стало известно, что CFG может приобрести 20% акций московского клуба уже в 2022 году.

CFG владеет «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и австралийским «Мельбурн Сити». В случае успешной сделки покупка CFG части акций «Спартака» может стать первой крупной иностранной инвестицией в российский футбол.

Ранее Мележиков оценил работу бригады главного арбитра Сергея Карасёва в столичном дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

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