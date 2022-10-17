Брейдо — о критике Салиховой в адрес Федотова: он не хотел оскорбить Абаскаля

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на критику Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера армейцев Владимира Федотова из-за его слов о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля. Неуважение есть только в словах Салиховой «Нельзя выбить «Сочи» из человека», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

После матча 13-го тура чемпионата России тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «...это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Федотов рассказал о разговоре с наставником «Спартака» в перерыве матча 13-го тура чемпионата России по футболу.