Жуков считает, что Мевля не игрок уровня «Спартака»
«Мне кажется, «Спартак» вышел на матч очень нервным. Во втором тайме начали играть нормально, замены были сделаны правильные. Теперь, может, Абаскаль начнёт понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого начала и что Мевля — не игрок уровня команды», — цитирует Жукова Metaratings.ru.
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.