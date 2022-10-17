Жуков считает, что Мевля не игрок уровня «Спартака»

Первый вице-спикер Госдумы и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и ЦСКА.

«Мне кажется, «Спартак» вышел на матч очень нервным. Во втором тайме начали играть нормально, замены были сделаны правильные. Теперь, может, Абаскаль начнёт понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого начала и что Мевля — не игрок уровня команды», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.