Чалов отметил отсутствие в составе ЦСКА Дивеева

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался об отсутствии защитника команды Игоря Дивеева.

«После игры Дивеев заходил в раздевалку. Что сказал? Ничего, у него свой путь, он проходит реабилитацию. Пообщались, получился small talk. Насколько не хватает его? Конечно, не хватает. Все ждём его возвращения», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Игрок получил перелом большеберцовой кости в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо» (0:1). Футболист покинул поле на 78-й минуте. Дивеев, хромая, ушёл в раздевалку, его поддерживали сотрудники медицинского штаба.

Ранее Чалов поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и «Спартаком».