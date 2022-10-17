Узнать больше

Чалов отметил отсутствие в составе ЦСКА Дивеева

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался об отсутствии защитника команды Игоря Дивеева.

«После игры Дивеев заходил в раздевалку. Что сказал? Ничего, у него свой путь, он проходит реабилитацию. Пообщались, получился small talk. Насколько не хватает его? Конечно, не хватает. Все ждём его возвращения», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Игрок получил перелом большеберцовой кости в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо» (0:1). Футболист покинул поле на 78-й минуте. Дивеев, хромая, ушёл в раздевалку, его поддерживали сотрудники медицинского штаба.

Ранее Чалов поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить