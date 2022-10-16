Гол Тонали принёс победу «Милану» в матче Серии А с «Вероной»

«Милан» в гостях нанёс поражение «Вероне» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

Победный мяч забил Сандро Тонали (81-я минута). У «Вероны» отличился Корай Гюнтер (19-я). Автогол на свой счёт записал Мигел Велозу (9-я).

«Милан» с 23 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Верона» с пятью очками занимает 18-ю позицию.

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