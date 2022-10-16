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Ловчев заявил, что хавбек ЦСКА Ермаков заслужил удаление в матче со «Спартаком»

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что полузащитник ЦСКА Никита Ермаков должен был получить красную карточку в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с красно-белыми.
Ловчев заявил, что хавбек ЦСКА Ермаков заслужил удаление в матче со «Спартаком»
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  • © ПФК ЦСКА Москва

«Я хочу, чтобы Карасёва кто‑то травмировал, чтобы он понимал, что это такое. Если кто‑то из судей скажет, что это не красная карточка, пускай заткнётся», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Хавбек армейцев пошёл в жёсткий стык с полузащитником красно-белых Данилом Пруцевым в концовке второго тайма.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками расположился на третьем. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль рассказал, о чём беседовал с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.

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