Ловчев заявил, что хавбек ЦСКА Ермаков заслужил удаление в матче со «Спартаком»
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«Я хочу, чтобы Карасёва кто‑то травмировал, чтобы он понимал, что это такое. Если кто‑то из судей скажет, что это не красная карточка, пускай заткнётся», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».
Хавбек армейцев пошёл в жёсткий стык с полузащитником красно-белых Данилом Пруцевым в концовке второго тайма.
Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками расположился на третьем. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль рассказал, о чём беседовал с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.