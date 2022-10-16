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Зобнин — о первом мяче ЦСКА: как человек, я сделал всё правильно

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своём поведении во время первого забитого гола ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зобнин — о первом мяче ЦСКА: как человек, я сделал всё правильно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх… К сожалению, правый защитник ЦСКА поступил иначе. Но бог ему судья. Считаю, что, как человек, я сделал всё правильно», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу арбитров в матче с ЦСКА.

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