Зобнин — о первом мяче ЦСКА: как человек, я сделал всё правильно
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Я принял мяч, краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх… К сожалению, правый защитник ЦСКА поступил иначе. Но бог ему судья. Считаю, что, как человек, я сделал всё правильно», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу арбитров в матче с ЦСКА.