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Федун — о судействе в дерби: предвзятости, как раньше, никакой не было

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил работу арбитров в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Федун — о судействе в дерби: предвзятости, как раньше, никакой не было
  • Gettyimages.ru
  • © Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu Agency

«На мой взгляд, всё нормально. Единственное, показалось, что в конце судья просто устал и стал пропускать моменты. Это вопросы к его физической готовности. Предвзятости, как раньше, никакой не было», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Федун прокомментировал ничью с ЦСКА.

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