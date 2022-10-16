Кроос: Вальверде входит в тройку лучших футболистов мира прямо сейчас

Полузащитник «Реала» Тони Кроос включил одноклубника Федерико Вальверде в число трёх лучших футболистов мира.

«Вальверде входит в тройку лучших футболистов мира прямо сейчас», — написал Кроос в Twitter.

Напомним, что 16 октября «Реал» на своём поле нанёс поражение «Барселоне» в матче девятого тура чемпионата Испании. Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Барселона» с 22 очками расположилась на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Кроос в ближайшее время продлит контракт с мадридским «Реалом».