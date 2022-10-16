Блинкова — о победе на теннисном турнире WTA: мне так хорошо

Россиянка Анна Блинкова поделилась эмоциями от победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в румынской Клуж-Напоке.

«Мне так хорошо, и я даже не могу описать свои эмоции, потому что только закончила очень тяжёлый матч. Вообще все игры были тяжёлыми, и я невероятно счастлива, что преодолела все трудности, была психологически стабильна и устойчива», — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.

Россиянка в финальном матче нанесла поражение Ясмине Паолини из Италии в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Ранее россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанском Хихоне.