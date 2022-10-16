«Спартак» сравнял счёт в дерби с ЦСКА благодаря голу Зиньковского
Мяч забил Антон Зиньковский на 53-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной площади. Ранее отличился Фёдор Чалов (17-я). Счёт в матче 1:1.
Игра проходит на «ВЭБ Арене». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв.
После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
Ранее Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Фёдор Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком».