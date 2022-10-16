Хавбек ЦСКА Кучаев пропустит два ближайших матча из-за травмы

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник армейцев Константин Кучаев пропустит два ближайших матча из-за травмы.

«Он, к сожалению, получил небольшое повреждение. Мы его не увидим сегодня в игре со «Спартаком» и в матче с «Торпедо». Надеемся, к «Оренбургу» он наберёт достаточные кондиции и сможет помочь команде», — приводит слова Безуглова Telegram-канал клуба.

Матч красно-синих с «Торпедо» пройдёт 19 октября, а 23 октября в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги армейцы встретятся с «Оренбургом».

23-летний футболист является воспитанником ЦСКА, а за основу дебютировал в 2017 году. Контракт Кучаева с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Кучаев назвал свою любимую фигуристку.