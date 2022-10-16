Мележиков — о дерби с ЦСКА: жду от футболистов «Спартака» полной самоотдачи
- РИА Новости
«Жду от игроков полной самоотдачи и борьбы за каждый сантиметр. Победы? Победы все ожидают», — цитирует Мележикова «Чемпионат».
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
Ранее Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком».