Мележиков — о дерби с ЦСКА: жду от футболистов «Спартака» полной самоотдачи

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил шансы красно-белых в столичном дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Жду от игроков полной самоотдачи и борьбы за каждый сантиметр. Победы? Победы все ожидают», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком».