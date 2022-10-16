Соболев и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче с ЦСКА
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Форвард Александр Соболев и атакующий полузащитник Квинси Промес выйдут в стартовом составе «Спартака».
С первых минут на поле появятся: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
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