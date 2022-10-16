Узнать больше

Соболев и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
«Спартак» в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу сыграет в гостях с ЦСКА.
Соболев и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

Форвард Александр Соболев и атакующий полузащитник Квинси Промес выйдут в стартовом составе «Спартака».

С первых минут на поле появятся: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск. 

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить