«Сивасспор» не интересовался голкипером «Спартака» Селиховым

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз прокомментировал информацию о том, что турецкий клуб заинтересован в услугах голкипера московского «Спартака» Александра Селихова.

«Сивасспор» интересовался Селиховым? Нет, это фейковые новости», — цитирует Отякмаза Sport24.

Напомним, что 14 октября Селихов продлил контракт с красно-белыми до 2025 года.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

После 12 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 25 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Селихов отреагировал на продление контракта со «Спартаком».