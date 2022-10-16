Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов оценил шансы «Спартака» в столичном дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«От дерби я жду победу «Спартака» — это самое главное для меня. И второе — увидеть тот накал, ту борьбу, те эмоции, чтобы не переходило в грязь, а была честная мужская борьба. Пусть и с жёлтыми карточками, но чтоб без грязи», — заявил Тихонов в эфире YouTube-канала «Спартака».

При этом он выразил сожаление, что активные фанаты команд из-за бойкота не посетят матч.

«Фанаты «Спартака» не ходят на матчи, была бы поддержка сумасшедшая. Когда ждёшь такие матчи, хочется, чтобы это было впечатляюще — чтобы были голы и эмоции», — сказал экс-полузащитник красно-белых.

Игра ЦСКА со «Спартаком» состоится 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Армейцы набрали 24 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Красно-белые с 25 очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что легионеры ЦСКА подготовили специальное празднование гола на дерби со «Спартаком».