Тихонов ждёт от дерби ЦСКА — «Спартак» много голов и эмоций
- РИА Новости
«От дерби я жду победу «Спартака» — это самое главное для меня. И второе — увидеть тот накал, ту борьбу, те эмоции, чтобы не переходило в грязь, а была честная мужская борьба. Пусть и с жёлтыми карточками, но чтоб без грязи», — заявил Тихонов в эфире YouTube-канала «Спартака».
При этом он выразил сожаление, что активные фанаты команд из-за бойкота не посетят матч.
«Фанаты «Спартака» не ходят на матчи, была бы поддержка сумасшедшая. Когда ждёшь такие матчи, хочется, чтобы это было впечатляюще — чтобы были голы и эмоции», — сказал экс-полузащитник красно-белых.
Игра ЦСКА со «Спартаком» состоится 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.
Армейцы набрали 24 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Красно-белые с 25 очками располагаются на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что легионеры ЦСКА подготовили специальное празднование гола на дерби со «Спартаком».