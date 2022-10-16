Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива»

«Локомотив» объявил, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб команды.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Фёдорова.

Напомним, что специалисты покинули штаб железнодорожников в апреле 2022 года.

Ранее пост главного тренера красно-зелёных оставил немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Баринов заявил, что у него были претензии к игрокам «Локомотива» после матча с «Торпедо».