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Игнатьев назвал облегчением уход Циннбауэра из «Локомотива»

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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал уход из московского клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Игнатьев назвал облегчением уход Циннбауэра из «Локомотива»
  • Gettyimages.ru

«Реагировать на перестановки приходится в любом случае — всё же ушёл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива — как раз с такими эмоциями готовились к матчу с «Торпедо». Прошёл определённый этап, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к матчам — постараться достичь результата», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

После ухода Циннбауэра исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) железнодорожники на выезде обыграли «Торпедо» (1:0).

После 13 туров РПЛ красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб «Локомотива».

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