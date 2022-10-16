Игнатьев назвал облегчением уход Циннбауэра из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал уход из московского клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Реагировать на перестановки приходится в любом случае — всё же ушёл тренер. Какая именно была реакция? У игроков было какое-то облегчение. Ушло напряжение. Мы начали добавлять больше позитива — как раз с такими эмоциями готовились к матчу с «Торпедо». Прошёл определённый этап, теперь начинается следующий. Нужно взять себя в руки и готовиться к матчам — постараться достичь результата», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

После ухода Циннбауэра исполняющим обязанности наставника московской команды стал Андрей Фёдоров.

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) железнодорожники на выезде обыграли «Торпедо» (1:0).

После 13 туров РПЛ красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб «Локомотива».