Многократную чемпионку мира Кокорину ввели в Международный зал славы плавания

Многократную чемпионку и рекордсменку мира в категории «Мастерс» Ольгу Кокорину ввели в Международный зал славы плавания (ISHOF).

Церемония прошла во Флориде (США) в ночь на 16 октября.

Кокорина являлась одной из самых титулованных спортсменок российского ветеранского плавания. На её счету девять действующих рекордов мира (возрастная группа 90—94), 12 действующих рекордов Европы (90—94), 70 рекордов России. За всё время выступлений она установила свыше 30 рекордов мира и 120 рекордов России.

Кокорина умерла 29 января 2022 года на 99-м году жизни.

Ранее Сальников сообщил, что решение FINA по отстранению россиян остаётся в силе.