Гаджиев — о Федотове и Абаскале: оба тренера смогли воплотить свои идеи

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля перед столичным дерби.

«Мне кажется, что оба наставника сумели воплотить свои идеи в игру команд. Но при этом нужно учитывать, что все детали, которые привносит в действия команды тренер, должны базироваться на законах и принципах футбола», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

По его мнению, Федотов хорошо воплощает свои требования в действия футболистов на поле, потому что он это сделал уже в нескольких командах.

«Вначале у него получилось в «Оренбурге», потом в «Сочи», а сейчас то же самое происходит в ЦСКА. А Абаскаля я раньше не знал и игру его команд не видел. Но очевидно, что его методы убеждения работают. И тренировочный процесс у него поставлен основательно», — сказал Гаджиев.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.