Гусев назвал сильные стороны армейцев в преддверии дерби со «Спартаком»
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«Игра ЦСКА очень впечатляет, команда хорошо готова физически. Каждый игрок понимает, что ему нужно делать на футбольном поле. Все приносят в своей зоне ответственности максимальную пользу. Очень хорошо сейчас ЦСКА выглядит», — цитирует Гусева Vprognoze.
Он подчеркнул, что ожидает от ЦСКА только победы.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.
«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.