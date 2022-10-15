Гусев назвал сильные стороны армейцев в преддверии дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил шансы армейского клуба в столичном дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Игра ЦСКА очень впечатляет, команда хорошо готова физически. Каждый игрок понимает, что ему нужно делать на футбольном поле. Все приносят в своей зоне ответственности максимальную пользу. Очень хорошо сейчас ЦСКА выглядит», — цитирует Гусева Vprognoze.

Он подчеркнул, что ожидает от ЦСКА только победы.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.