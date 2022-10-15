Смольников рассказал, почему не реализовал голевой момент в матче с «Локомотивом»

Защитник подмосковного «Торпедо» Игорь Смольников поделился эмоциями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Момент был спонтанный. Ошибка защитника, я подкараулил. У меня уже было решение, потому что я видел, что Гилерме вышел, и не стал себе дальше подрабатывать. Надо было исполнить момент, но не совсем получилось», — цитирует Смольникова «Чемпионат».

«Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о ситуации в клубе после ухода спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.