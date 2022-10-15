Во Владимире отпраздновали Всероссийский день ходьбы

Во Владимире при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) прошёл Всероссийский день ходьбы.

В рамках мероприятия все желающие могли присоединиться к пешей колоне, в которой также шли прославленные призёры и чемпионы олимпийских игр, и пройти символический километр — трасса маршрута пролегала от Театральной площади на улице Дворянской до Большой Московской на Соборной площади. В событии приняло участие больше 5000 человек.

Глава ОКР Станислав Поздняков поблагодарил всех, кто участвовал в физкультурном празднике.

«Мы сегодня с коллегами шли и обменивались мнением, что, действительно, сегодняшний маршрут — самый живописный за последнее время. Мне было приятно сегодня в такой уважаемой компании как вы пройти этот символический километр. На самом деле, сегодня победители все, кто присутствует на этом празднике, те, кто разделяет с нами идеалы спорта, олимпизма и любит свою страну», — сообщил Поздняков.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, также участвовавший в празднике, пообещал продолжить создавать условия для занятия физической культурой и спортом.

«Количество людей самых разных возрастов, которые пришли сегодня отпраздновать Всероссийский день ходьбы, не может не радовать. Одновременно это сигнал для нас, что нужно еще больше внимания уделять развитию спортивной инфраструктуры. В этом году уже открылись три спортивных объекта в Красной Горбатке, Муроме и Александрове. На очереди спортивные центры в Коврове, Ставрово и Киржаче», — заявил Авдеев.

14 октября прошёл всероссийский форум Олимпийских советов, в рамках которого глава ОКР рассказал о миссии организации на ближайший год.

Ранее Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов рассказал о ключевых задачах организации согласно новой стратегии.