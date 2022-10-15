В Mercedes считают, что наказание Red Bull денежным штрафом будет несправедливым
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«Я считаю это несправедливым, потому что денежный штраф за подобные нарушения будет лишь давать возможность остальным жульничать, а затем платить за это», — цитирует Вольфа Crash.
Напомним, что команду Red Bull обвиняют в нарушении лимита бюджета в 2021 году. Тогда гонщик команды Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1».
В нынешнем сезоне пилот вновь завоевал чемпионство после Гран-при Японии.
Ранее Ферстаппен заявил, что не ожидал завоевания титула «Формулы-1» после победы на Гран-при Японии.