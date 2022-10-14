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Пименов считает, что Йоканович не доработает до зимы в «Динамо»

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Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказал мнение, что главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович не доработает до зимы в клубе.

«Девятое место руководство «Динамо» не устраивает. Йоканович не доработает до зимы. Любое поражение в чемпионате — его уволят», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сербский специалист возглавил столичный клуб в июне текущего года после ухода немецкого тренера Сандро Шварца.

В субботу, 8 октября, бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует «Зенит» с 30 очками.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Йокановича.

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