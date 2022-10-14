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Литвинов: в «Спартаке» «нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит»

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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о силе санкт-петербургского «Зенита».

«...у нас нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит». Это вокруг СМИ, наверное», — цитирует Литвинова Sport24.

Напомним, что следующая игра «Спартака» состоится в воскресенье, 16 октября, с ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Красно-белые с 25 очками располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Лидирует «Зенит» с 30 очками.

Ранее сообщалось, что голкипер красно-белых Александр Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.

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