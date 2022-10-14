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Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом

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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру защитника армейской команды Бруно Фукса перед столичным дерби со «Спартаком».
Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Прошло немало времени, чтобы сделать выводы по этому защитнику. Увы, данный трансферный ход себя не оправдал. Он ошибается в довольно важных моментах. Фукс выглядит молодым неоперившимся птенцом, которого ещё надо развивать», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, выпускать Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова против Квинси Промеса и Александра Соболева объективно рискованно.

«Понятно, что в определённой степени их игра в центре защиты — мера вынужденная. Однако я бы не сказал, что Кирилл и Георгий проваливают матчи», — добавил Корнеев.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.

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