Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом
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«Прошло немало времени, чтобы сделать выводы по этому защитнику. Увы, данный трансферный ход себя не оправдал. Он ошибается в довольно важных моментах. Фукс выглядит молодым неоперившимся птенцом, которого ещё надо развивать», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».
По его мнению, выпускать Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова против Квинси Промеса и Александра Соболева объективно рискованно.
«Понятно, что в определённой степени их игра в центре защиты — мера вынужденная. Однако я бы не сказал, что Кирилл и Георгий проваливают матчи», — добавил Корнеев.
«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.