Корнеев назвал защитника ЦСКА Фукса неоперившимся птенцом

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил игру защитника армейской команды Бруно Фукса перед столичным дерби со «Спартаком».

«Прошло немало времени, чтобы сделать выводы по этому защитнику. Увы, данный трансферный ход себя не оправдал. Он ошибается в довольно важных моментах. Фукс выглядит молодым неоперившимся птенцом, которого ещё надо развивать», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, выпускать Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова против Квинси Промеса и Александра Соболева объективно рискованно.

«Понятно, что в определённой степени их игра в центре защиты — мера вынужденная. Однако я бы не сказал, что Кирилл и Георгий проваливают матчи», — добавил Корнеев.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.