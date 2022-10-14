Корнеев считает Акинфеева сильнее Селихова

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев сравнил игру голкиперов Александра Селихова и Игоря Акинфеева.

«Я не вижу очевидных спадов в его игре. На мой взгляд, он по-прежнему является вратарём, который делает разницу, выигрывает матчи. Держит планку на высоком уровне... Считаю Акинфеева вратарём номер один в России на данный момент», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Матвей Сафонов в целом выглядит достаточно сильно.

«Но я не могу сказать, что он уже превосходит Игоря. Допускает ляпы, как, например, в последнем матче с «Ростовом». Поэтому пока Акинфеев для меня лучший голкипер РПЛ», — сказал Корнеев.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.