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Павлюченко: игра «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА будет зависеть от Промеса

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Обладатель Кубка России по футболу в составе московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы красно-белых в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Павлюченко: игра «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА будет зависеть от Промеса
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сейчас практически вся игра «Спартака» зависит от Промеса, потому что он набрал такой ход, забивает в каждой игре, в атаке он лидер, от него будет всё зависеть», — цитирует Павлюченко ТАСС.

По его мнению, ЦСКА просматривает игры «Спартака», поэтому главный тренер команды Владимир Федотов знает, что нужно будет выключить Промеса.

«Может быть, кто-то с ним будет персонально играть, чтобы его остановить. Промес может из ничего пробить, создать момент, забить. Поэтому я думаю, что для ЦСКА будет большой проблемой Промес в атаке», — добавил Павлюченко.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.

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