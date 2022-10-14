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Экс-чемпион UFC Кормье дал совет Яну перед его боем с О'Мэлли

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье дал совет российскому бойцу Петру Яну перед его поединком с ирландцем Шоном О'Мэлли.
Экс-чемпион UFC Кормье дал совет Яну перед его боем с О'Мэлли
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Один из факторов в этом поединке, который Ян действительно должен попытаться исправить, заключается в том, что он не имеет права начинать медленно. А Пётр традиционно очень медленно стартует. Он не может позволить себе этого в предстоящем поединке», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

По его мнению, россиянин должен действовать быстро.

«Ян должен попытаться победить О'Мэлли на ранней стадии, потому что ирландец раньше не был в такой ситуации. Шон не был на вершине горы, как Пётр», — сказал он.

Поединок Яна с О'Мэлли состоится 22 октября на турнире UFC 280.

Ранее Гаджиев назвал фаворита боя Ян — О'Мэлли.

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