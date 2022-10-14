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Черчесов — о победе над «Црвеной Звездой»: мы придерживались выбранной тактики 

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА с сербской «Црвеной Звездой».

«В чём секрет «Ференцвароша»? В том, что все придерживаются выбранной тактики. Только в этом случае можно добиться результата. Кроме того, что нужно играть в футбол, нужно ещё и бороться», – цитирует Черчесова Origo.

Тренер также поблагодарил болельщиков «Ференцвароша» за поддержку.

«И, конечно, для нас очень важны наши замечательные фанаты. Они были фантастическими, и я счастлив, что мы смогли их порадовать», — добавил Черчесов.

Встреча на стадионе «Групама Арена» в Будапеште завершилась со счётом 2:1 в пользу венгерского клуба.

«Ференцварош» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» с тремя очками опустилась на последнюю, четвёртую позицию.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.



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