Тен Хаг — о победе над «Омонией»: мы прибережём голы на следующую неделю

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с кипрской «Омонией».

«Есть ли в команде проблемы с результативностью? Меня это не беспокоит, потому что мы забиваем в каждой игре. Я верю, что мы продолжим в том же духе. Надеюсь, мы прибережём голы на следующую неделю. В перерыве мы сказали, что нам нужно сохранять концентрацию», — цитирует тренера BBC.

По его словам, МЮ создал много голевых моментов в матче с «Омонией».

«Когда вы играете против плотного оборонительного соперника и не забиваете, вы теряете терпение. Вы можете проявить небрежность и потерять мяч. Я предпочитаю забивать больше и раньше», — добавил Хаг.

Игра четвёртого тура группы Е на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 1:0. Победный мяч забил Скотт Мактоминей (93-я минута).

МЮ (семь очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Омония» (одно) располагается на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Лацио» в меньшинстве не смог удержать победу в матче Лиги Европы со «Штурмом».

















