Хавбек МЮ Мактоминей — о матче с «Омонией»: мы создали достаточно голевых моментов
«Мы знали, что так могло сложиться. Нил Леннон — отличный тренер, и легко быть не могло. Нужно набираться терпения: у нас было так много моментов, но и вратарь сыграл на самом высоком уровне. И всё же в итоге мы создали достаточно голевых моментов для того, чтобы ему забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Мактоминея.
Игра четвёртого тура группы Е на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 1:0. Победный мяч забил Мактоминей (93-я минута).
МЮ (семь очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Омония» (одно) располагается на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что «Лацио» в меньшинстве не смог удержать победу в матче Лиги Европы со «Штурмом».