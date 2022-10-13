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Есмантович рассказал о ходе строительства арены ХК ЦСКА

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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о ходе строительства арены московского клуба.
Есмантович рассказал о ходе строительства арены ХК ЦСКА
  • РИА Новости

«Строительство новой арены идёт по графику. Остались небольшие моменты, связанные с определёнными структурами по въезду и выезду. Московские власти и компания, которая будет строить арену, ведут плотный диалог. В ближайшее время мы заложим фундамент», — приводит слова Есмантовича РИА «Новости Спорт».

По словам президента ЦСКА, на новой арене будет и клубный музей, и портретная.

«Мы заказали до 80 шикарных портретов, написанных известным российским художником Николаем Добриным. Концептуально работаем над этой идеей», — сказал он.

В декабре 2020 года «Роснефть» совместно с Министерством обороны РФ и правительством Москвы сообщила, что приступает к реализации проекта по строительству новой арены для ЦСКА на Ленинградском проспекте. В мае 2022 года Есмантович оценил сроки строительства арены в три года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может обменять Федотова в СКА на Самонова.

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